Земфира рассказала о подробностях встречи с Пугачевой после концерта в Тель-Авиве

Российская рок-певица Земфира (Земфира Рамазанова) рассказала о подробностях встречи с Аллой Борисовной Пугачевой в Израиле. Об этой встрече исполнительница сообщила у себя в соцсетях, имея ввиду концерт в Тель-Авиве.

Напомним, что 46-летняя звезда, которая сейчас живет в Париже, выступила 11 октября.

"Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна пришла на концерт, похвалила музыкантов. Сказала, что я как ребенок на сцене. Хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина. И неважно, как мы все чувствуем музыку, мы певицы нашей страны", — написала Земфира.

Добавим, что на концерте популярной артистки также присутствовала журналистка и ведущая Ксения Собчак, которая на днях улетела в Израиль по работе.

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