Артист из Краснодара был номинирован на «оперный Оскар»

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Артист из Краснодара был номинирован на «оперный Оскар»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Экспертным советом был назван список претендентов на VII ежегодную Национальную оперную премию «Онегин», которую еще называют «оперным Оскаром». На престижную премию был номинирован и артист из Краснодара.

Солист Музыкального театра Игорь Горбань за исполнение партии Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского был представлен в номинации «Роль второго плана».

С 2016 года вручают Национальную оперную премию «Онегин». Всего есть восемь номинаций: «Дебют (для женщин)», «Дебют (для мужчин)», «Событие», «Состав», «Гость», «Примадонна», «Мастер сцены», «Роль второго плана».

20 ноября торжественная церемония награждения состоится на сцене Мариинского театра. Среди почетных гостей примут участие  мировые знаменитости, от Вероники Джиоевой, Василия Ладюка, до Сергея Романовского, Дмитрия Ульянова и действующего президента премии Хибла Герзмава.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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