Даня Милохин откровенно заявил, что его бесит возлюбленный Вали Карнавал

Знаменитый российский TikTok-блогер Даня Милохин в своей соцсети Instagram (признана в РФ экстремистской, запрещена) сделал откровенное заявление по поводу возлюбленного Вали Карнавал Саши Стоуна.

«Заявляю, что меня бесит Стоун!» — написал он в личном микроблоге о женихе девушки.

Комментировать слова Даня не стал.

Не так давно Милохин вернулся в РФ после поездки за рубеж. Звезда сейчас выступает в ледовом шоу «Ледниковый период». Его партнершой является фигуристка Евгения Медведева. Артисты вместе выступили в минувшем сезоне, чем были спровоцированы слухи о их романе.

Но, как позже удалось выяснить, Милохин состоит в отношениях с блогершей Катюшей. Фигуристка Медведева же о подробностях личной жизни не говорит.