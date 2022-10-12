Елена Летучая рассказала, какие привилегии ей дала популярность в шоу «Ревизорро»

Елена Летучая опубликовала новый пост о популярности, которая настигла звезду после шоу «Ревизорро». Артистка порассуждала о привилегиях, которые ей дала публичность.

По мнению Елены, у звезд не такая сказочная жизнь, как кажется. Знаменитости тоже плачут, злятся. Правда, эти негативные аспекты жизни никто не видит.

«Может быть кажусь холодной и высокомерной, но хотелось бы рассказать о том, как на самом деле воспринимаю силу, которую подарила публичность. Я думаю, за все нужно в жизни быть благодарным, отдавать не меньше, чем ты получил. И если судьба дает бонус в виде знаменитости, ты должен использовать влияние и сделать много полезного и хорошего»,

— отметила ведущая.

Кроме того, Елена напомнила, что она сотрудничает с благотворительными фондами, поддерживая приюты бездомных животных и активно участвуя в экологических акциях. Путь Летучей к благотворительности начался с «Ревизорро»:

«Скорее всего, все началось с “Ревизорро”. Это история не про скандальную телеведущую, которая с белой перчаткой ходит по пыльным углам. Это социальный проект, который изменил много чего в сфере обслуживания, в головах самых зрителей. Я обожаю программу “Волшебник Лексикон”, который детей вводит в мир невероятно богатого русского языка. А последняя книга, которая была выпущена вместе с WWF Россия “Одна планета на всех”, говорит о родине человечества — Земле, которая страдает и нуждается в помощи».