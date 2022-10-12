Композитор Юрий Лоза резко высказался об артистах, которые выступают на «Голубом огоньке»

Юрий Лоза резко высказался о популярном новогоднем шоу "Голубой огонек". Как отметил певец и композитор, его приглашали поучаствовать в праздничном концерте, но он категорически отказался. На это, по словам музыканта, есть свои причины:
Поэта-песенника и автора-исполнителя в жанре бард-рок не волнует будущее "Голубого огонька". Многие из артистов приходят на съемку шоу попить шампанского, подержать бенгальские огни, но никак не петь.
Опять там будут Иван Ургант, Михаил Галустян. Те артисты, кому есть что спеть, они сидят и бросают серпантин. А те, кому нечего спеть— тысячу лет подряд выступают, - высказался Лоза.
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