Композитор Юрий Лоза резко высказался об артистах, которые выступают на «Голубом огоньке»

Юрий Лоза резко высказался о популярном новогоднем шоу "Голубой огонек". Как отметил певец и композитор, его приглашали поучаствовать в праздничном концерте, но он категорически отказался. На это, по словам музыканта, есть свои причины:

Отменят огоньки или не отменят — все-равно меня никто туда ни разу не приглашали. Был один раз случай, когда мне позвонили с Первого и говорят: может приедете к нам на "Голубой огонек"? Я спрашиваю, что петь, а они ответили, что петь не нужно. Только сидеть там и бросать серпантин.

Поэта-песенника и автора-исполнителя в жанре бард-рок не волнует будущее "Голубого огонька". Многие из артистов приходят на съемку шоу попить шампанского, подержать бенгальские огни, но никак не петь.