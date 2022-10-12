Кристина Орбакайте не поддержала решение Пугачёвой покинуть РФ: «Пошла против матери»

Несколько дней назад все российские СМИ писали о том, что дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте покинула РФ и поспешно улетела в США. Эта новость выглядела правдоподобной на фоне отъезда Примадонны из страны.

Но в минувшие выходные певица была замечена в одном из элитных отелей Крыма. После этого она вернулась в Москву. Журналисты пишут, что Орбакайте не послушала свою звёздную мать, которая рекомендовала ей покинуть родину и уехать за океан.

А буквально несколько часов назад в Сети появились видеокадры, которые были сняты на «Мосфильме», куда сегодня и приезжала артистка. Под видеороликом исполнительница оставила фото с красными сердечками.

Поклонники Кристины решили, что таким образом Орбакайте признаётся в любви своей стране. Пока её мать называет россиян «рабами», ее дочь придержывается другого мнения.