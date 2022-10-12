Лия Ахеджакова раскритиковала вторую отмену скандального спектакля «Первый хлеб» в «Современнике»

В "Современнике" не будут показывать скандальный спектакль "Первый хлеб", в котором память ветеранов ВОВ оскорбляют и используют ненормативную лексику. Лия Ахеджакова возмущена: почему московский театр во второй раз с начала сезона отменяет показ с ее участием.

Спектакль решено отменить 3 и 17 октября. А на ноябрь он не заявлен. Другие постановки с участием Ахеджаковой есть в афише. Сама Народная артистка заявила:

Мы все написали письмо (помимо четырех, которые его не подписали), направив в худсовет на имя Владислава Ветрова, он его возглавляет, а также на имя директора. Ответа нет, но сказали, что не будет спектакля. Я делаю вывод, что нас не считают нужным оповещать, почему любимый спектакль убрали. В ноябре не было ни одного "Первого хлеба". Думаю, никогда больше и не будет.

Отметим, после премьеры спектакля с участием Лии Ахеджаковой разразился громкий скандал из-за пропаганды гомосексуализма, матерных диалогов, оскорблений памяти участников Великой Отечественной войны. По запросу "Офицеров России" СК проводил проверку.