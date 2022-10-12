Общественность считает, что шоумен выступает в небольших залах, а билеты на концерты расходятся по невысокой цене. 46-летний комик поспешил опровергнуть эти мнения. Он заявил одному из хейтеров, что у него все очень хорошо.

«Цены вовсе не мизерные, а залы не маленькие. Так что плохая вы гадалка, не видите то, что есть!»

—резко ответил недоброжелателю муж Примадонны.

Его, по всей видимости, слова подписчика микроблога о неудачах за рубежом очень задели.

Напомним, в феврале Максим Галкин* принял решение уехать из РФ. Позже выяснилось, что пародист лишился работы на Первом канале. Россияне посчитали его предателем, а артист неоднократно оскорблял своих коллег и соотечественников.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции от 16.09.2022.