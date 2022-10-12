Общественность считает, что шоумен выступает в небольших залах, а билеты на концерты расходятся по невысокой цене. 46-летний комик поспешил опровергнуть эти мнения. Он заявил одному из хейтеров, что у него все очень хорошо.
—резко ответил недоброжелателю муж Примадонны.
Его, по всей видимости, слова подписчика микроблога о неудачах за рубежом очень задели.
Напомним, в феврале Максим Галкин* принял решение уехать из РФ. Позже выяснилось, что пародист лишился работы на Первом канале. Россияне посчитали его предателем, а артист неоднократно оскорблял своих коллег и соотечественников.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции от 16.09.2022.
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