Максим Покровский о возвращении в РФ: «Есть российский паспорт. Боюсь въехать»

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту
Недавно певица Наталья Подольская запустила программу на YouTube-канале. Но онлайн-передача сразу же потерпела крах. Ее рейтинги оставляли желать
Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из
Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим
Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных
Провалы Смольного в рамках мобилизации систематически становятся предметом обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Политтехнолог, автор канала «АНП
В министерстве финансов России заявили, что будут приниматься законодательные акты для легализации платежей криптовалютой при проведении сделок,
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