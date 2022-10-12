Максим Покровский о возвращении в РФ: «Есть российский паспорт. Боюсь въехать»

Максим Покровский переехал вместе с семьей в Нью-Йорк несколько лет назад. Артист признался, что всегда мечтал поработать за границей, но не упускал возможности приехать на родину.

Хотя сейчас лидер группы «Ногу свело!» подозревает, что возвращение в РФ будет чревато серьезными последствиями из-за его резких высказываний на политические темы. Артисту даже может грозить уголовная ответственность.

«Странно, что дело не заводят. Мы его ждем, но пока не получаем. Возможно, мы сейчас не интересны. Нас из РФ не надо прогонять. Вроде проверку возбудили за дискредитацию», —говорит музыкант.

При этом Покровский признается, что он скучает по аудитории, хотя в США чувствует себя очень комфортно.

«Так вот, чтобы сел, обосрался и сказал: «мне не хватает чего-то», — и соплями зашелся при всей любви к близким… нет, все хорошо. У меня российский паспорт есть, но боюсь въехать. Есть подозрение, что я въеду и не будет ничего», — добавил он.