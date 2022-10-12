На концерте Земфиры на Кипре при входе охрана отбирала украинские флаги у посетителей

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На концерте Земфиры на Кипре при входе охрана отбирала украинские флаги у посетителей
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Фото из открытых источников

Певица Земфира в настоящее время гастролирует за границей. Недавно на концерте певицы на Кипре у зрителей на входе отбирали украинские флаги. Программа состоялась в Лимассоле 9 октября. Исполнительница спела свои хиты из альбома Borderline и ранние композиции.

Как сообщается, на входе охрана не пропускала посетителей с украинскими флагами. Но одному из них удалось пронести флаг Украины в зал в своем кармане. В определенный момент гость выбросил его прямо на сцену, под ноги Земфире.

Некоторые фанаты говорят, что певица на провокацию никак не отреагировала, а другие утверждают, что это очень разозлило Земфиру. Артистка взяла в руки желто-голубой флаг, а затем унесла его за кулисы. Из-за этого украинские зрители якобы ополчились против нее.

Напомним, ранее артистка просила своих фанатов в Вильнюсе не приносить на ее концерты флаги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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