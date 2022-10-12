Озвучены имена участников третьего сезона музыкального шоу «Суперстар»

За звание «суперстар» в этом году будут вести борьбу десять участников. Все артисты, которые были популярны в 80-90-х, хотят с триумфом вернуться на большую сцену.

В третьем сезоне музыкального шоу «Суперстар» примут участие Роксана Бабаян, Катя Лель, Алена Иванцова, Ирина Салтыкова, Ольга Зарубина, Вячеслав Малежик, Рома Жуков, Александр Айвазов, Жан Милимеров, Сергей Чумаков.

«Для моих коллег проект является потрясающей возможностью вернуться в строй. У участников есть свои причины, почему они выпали из строя. Сцена — это жизнь. Ты или борешься за нее всем назло, или зрители от тебя отворачиваются», — говорит Лолита, ведущая шоу.

В этом сезоне телезрителей ждет нововведение. Один раз за весь сезон судьи смогут спасти одного из конкурсантов. Правда, только в том случае, если решение все примут единогласно. После первого выпуска проект покинет участник, который набрал меньшее количество баллов от судьей.

Членами жюри являются певица Маша Распутина, музыкант Стас Пьеха, музыкальный критик Сергей Соседов и телеведущая Лера Кудрявцева.