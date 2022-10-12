Ольга Скабеева прокомментировала удаление скандального видеоролика с пародией на себя

Телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева угодила в скандал, о котором даже была не в курсе. Звезда телевидения впервые прокомментировала удаление скандального видеоролика с пародией на себя.

В шоу "Однажды в России" вышла пародия на Ольгу и ее супруга Евгения Попова. Пародисты представили Скабееву не в лучшем свете. Перед камерой предстала кривляющаяся, нервная и несдержанная особа. Актриса, которая сыграла роль ведущей, сутулилась, а ее лицо было все время перекошено.

Вирусное видео молниеносно разлетелось по Сети. Зрители начали активно комментировать ролик. Затем пародия была удалена. Изначально предполагалось, что к этому имеет отношение сама Скабеева, которой запись пришлась не по душе. Но позже выяснилось, что телезвезда здесь не при чем.

В интервью Владимиру Самарскому она заявила, что впервые слышит об этом и даже не видела этой пародии.

«Нет, не знаю, что там такое ужасное сказали? Удалили из-за меня? Что они говорят? Я не угрожала, из интернета не возможно удалить ничего. Если хочешь запретить что-либо, то кого-то одного заставишь, но в другом месте все равно останется. Я не в обиде ни на кого», — сказала ведущая.