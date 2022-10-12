Онкобольной муж певицы Лены Катиной подарил ей автомобиль за 29 миллионов рублей

Летом певица Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Онкобольной миллионер, несмотря на недуг, живет полноценной жизнью, регулярно устраивает супруге сюрпризы и дарит дорогие подарки. Сегодня бизнесмен преподнес экс-солистке группы t.A.T.u. «суперлюксовый» автомобиль за 29 млн рублей.

Дмитрий поделился видеороликом оранжевого Bentley Bentayga. Он сообщил, что решил побаловать любимую.

«Если подарки для любимой супруги, то такие! Лисичка для Ленусика. люблю!» — пишет 40-летний бизнесмен в личном микроблоге.

Пользователи оценили по-достоинству поступок предпринимателя. Они эмоционально отреагировали на такой подарок и назвали Спиридонова настоящим мужчиной.

Кстати, автомобиль обошелся Спиридонову в 29 миллионов. Катина же не любит хвастаться приобретениями, поэтому предпочитает молчать о подарках супруга.