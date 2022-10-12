Организатор концертов Табриз Шахиди назвал имя самого востребованного артиста новогодних шоу

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из
Виктор Дробыш пришел на презентацию нового клипа Анастасии IVKA. Продюсер был в хорошем настроении, поэтому журналисты не стеснялись задавать ему
Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту
Недавно певица Наталья Подольская запустила программу на YouTube-канале. Но онлайн-передача сразу же потерпела крах. Ее рейтинги оставляли желать
Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим
Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных
Провалы Смольного в рамках мобилизации систематически становятся предметом обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Политтехнолог, автор канала «АНП
По заявлению синоптика Александра Колесова, 10 октября запомнится многим теплой погодой, а уже с 11 октября в регион войдет холодный атмосферный
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