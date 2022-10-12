Организатор концертов Табриз Шахиди назвал имя самого востребованного артиста новогодних шоу

Не за горами новогодние праздники и корпоративы. Известный организатор концертов Табриз Шахиди назвал рейтинг самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса для новогодних выступления. Список создан благодаря анализу запросов клиентов.

Табриз отмечает, что несмотря на тревожную ситуации в стране, некоторые звезды остаются востребованы и будут приглашены на концерты в качестве гостей.

По информации организатора, первое место в списке самых часто приглашаемых артистов занял Леонид Агутин. Следом в рейтинге идут группа РУКИ ВВЕРХ, певица Zivert, певец SHAMAN, Баста, исполнительница Полина Гагарина, коллектив Иванушки, певица МАКСИМ и Анна Асти. На десятой строчке разместился СОСО ПАВЛИАШВИЛИ.

Полный список (35 российских исполнителей) Шахиди опубликовал в своем Телеграме. При этом он подчеркнул, что эта таблица является сугубо его субъективной оценкой состояния рынка шоу-бизнеса на текущий момент (то есть на середину октября).

