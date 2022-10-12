Продюсер Сергей Лавров заявил, что София Ротару из-за своей принципиальности теряет миллионы

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Продюсер Сергей Лавров заявил, что София Ротару из-за своей принципиальности теряет миллионы
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Фото из открытых источников

После начала специальной военной операции на Украине звезда эстрады София Ротару ушла в тень и не привлекает к себе внимания.  Звезда упорно молчит, в соцсетях не появляется, на публике тоже, отказывается от всех выступлений, теряя из-за этого большие деньги. По словам бывшего продюсера певицы Сергея Лаврова, артистка получает огромное количество предложений выступить на частных мероприятиях, но от всего отказывается. София Михайловна считает, что сейчас не время.

«Она всегда была принципиальной. Если не хочет выступать, ни за какие деньги не вытащить ее на сцену. В такие моменты она не дает озвучить цену заказчику. «Сейчас не время. Ты разве не видишь, что сейчас происходит? Сказала нет, я не поеду», — приводит Лавров слова Ротару.

Продюсер добавил, что из-за этого легендарная артистка теряет миллионы. Ведь выступление Ротару на частной вечеринке стоит от 100 тысяч евро.  Но даже это не заставит исполнительницу бедствовать.

«В Советском Союзе Ротару была первой артисткой. Иногда делила первенство с Пугачевой. Она собирала миллионы поклонников, поэтому отложила солидную сумму на безбедную старость», — добавил он.

Кстати, впервые за долгое время певица вышла на связь со своими поклонниками в соцсети. Она опубликовала кадры от 10 октября и показала, как выглядит столица после ракетных ударов.

«Киев. 10.10. 2022», — подписала кадры Ротару, прикрепив к ним эмодзы в виде разбитого сердца.

    

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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