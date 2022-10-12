Сергей Соседов заявил, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков не хочет говорить о ней

Внуку улетевшей в Израиль Аллы Пугачёвой Никите Преснякову «по барабану его бабка» и её песни. Такое скандальное заявление сделал музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам историка музыки, между сыном Владимира Преснякова и Примадонной сложились напряжённые отношения. Поэтому внук звёздной бабушки не желает даже о ней упоминать.

Ему бабушка совершенно по барабану. И уже давно. Отмежёвывается мгновенно от разговоров о ней. Если начать говорить про Пугачёву, сразу переводит разговор на другую тему, — секретничает Соседов.

Критик уточняет, что Никита не хочет, чтобы его ассоциировали с творчеством Примадонны, поскольку сам он говорил, что не является фанатом ее песен и создаёт собственные песни в другом жанре.

Он не хочет, чтобы люди ассоциировали его со своей бабушкой. Никогда не слушал её песни. Он ведь знает, что она поёт, но не является ее поклонником, — заключил Сергей Васильвевич.