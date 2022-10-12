Учёные: Китайские коровы научились воспроизводить человеческое грудное молоко

Последнее время педиатры все чаще говорят о том, что коровье молоко полноценно не усваивается у младенцев, поэтому матери избегают кормления им ребёнка.

Группа китайских учёных провела испытания, введя человеческий лисозим, присущий организму человека, в зародышей коров породы Гольдштейн. Затем эти зародыши поместили в суррогатных коров.

«В ходе испытания использовали технологию клонирования для введения человеческих генов в ДНК коровы», - говорит китайский профессор Ли.

После эксперимента в лактозе коров обнаружили данные генов человека. Далее была проведена очистка для увеличения содержания жиров и твёрдых веществ в молоке. Сделано это с целью максимально приблизить к грудному молоку вкусовые качества.

Учёные утверждают, что люди смогут покупать человеческое грудное молоко от коров для кормления новорожденных детей в продуктовых магазинах. Хотя для этого еще нужно провести немало экспериментов в течение нескольких лет.

