В Екатеринбурге отменили концерт с хитами Пугачевой

В Екатеринбурге в Театре эстрады заменили программу концерта «Алла tribute», на котором должны прозвучать песни Аллы Борисовной Пугачевой. По информации ТАСС, организаторы решили изменить материалы программой «Песни о любви».

«По техническим причинам, все билеты действительны, но если кто-либо пожелает сдать билет, то без проблем», — информируют в театре.

Стоит отметить, что выступление артистов с хитами Примадонны планировалось на 14 и 15 октября. Изначально музыканты должны исполнять популярные песни Пугачевой («Мадам Брошкина», «Живи спокойно, страна», «Не отрекаются любя»). Но теперь тот же состав артистов представит иные песни «о нежности и любви».