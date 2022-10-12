Все больше похожа на маму: 15-летняя дочь певицы Юлии Началовой выступила в Кремлевском дворце

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Все больше похожа на маму: 15-летняя дочь певицы Юлии Началовой выступила в Кремлевском дворце
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Фото из открытых источников

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой выступила в Кремлевском дворце. Вера приняла участие в Гранд-финале фестиваля «Большая сцена».

В конце минувшей недели в Москве состоялся финал музыкального фестиваля. Кроме номеров в исполнении знаменитых вокалистов прошли  выступления начинающих артистов. Одной из них стала дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина.

Вера поделилась снимком из-за закулисья. Талантливую девочку пришли поддержать дедушка и бабушка - Виктор и Таисия Началовы. Также дочь Юлии опубликовала видеоролик со своего выступления. С детским хором она исполнила популярную композицию из фильма «Гостья из будущего» «Прекрасное далеко».

«Это невероятно!» — кратко написала под роликом Вера

В комментариях под постом талантливую наследницу Началовой поздравили с дебютом и отметили ее невероятное сходство с умершей в 2019 году мамой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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