Выяснилось, почему Максим Галкин* категорически против продажи замка в Грязи

Замок в деревни Грязи по документам принадлежит Максиму Галкину*, супругу Аллы Пугачевой. Юморист категорически не хочет его продавать, и сегодня выяснилось почему.

Напоминаем, что после того, как Примадонна сбежала из страны, она выставила на продажу особняк в подмосковной деревне за 1 млрд рублей. На роскошный коттедж якобы даже нашелся покупатель. Бизнесмен предложил чете 700 млн рублей, но семья отказалась. При этом сама певица о намерениях продать замок не говорит.

Поговаривают, что Галкин* ни за какие деньги не желает продавать замок. Ему слишком дорого все, что там находится. Кроме того, шоумен много времени, сил и денег вложил в обустройство шикарного имения.

Во-первых, Галкин без ума от антиквариата. В особняке есть копия рыцаря сэра Генриха II, которая встречает гостей в прихожей. Также там немало драгоценностей и редких картин, которые дороги сердцу комика.