Земфира, для которой Аллы Пугачевой не существовало, внезапно "переобулась"

Певица Земфира 11 октября отыграла концерт в Тель-Авиве в рамках своего осеннего тура. На выступлении была верная подруга Рената Литвинова, телеведущая Ксения Собчак и сбежавшая Алла Пугачёва. Последней певица даже посвятила целый пост.

Рок-звезда отметила, что писать сообщения до окончания тура не планировала, но встреча с Примадонной эстрады внесла коррективы.

"Алла Борисовна посетила мой концерт. Похвалила музыкантов. Сказала, что я как ребенок на сцене. В ответ скажу, что вы очень крутая. Величина. Неважно, как музыку мы чувствуем, мы певицы нашей страны", — написала Земфира.

Последней фразой артистка решила себя "обезопасить", поскольку в 2008 году в интервью Земфира нелестно высказывалась о творчестве Пугачевой:

"Для меня Пугачевой не существует. Никогда живьем ее не слушала. Не слушала в детстве пластинки. ЯНе кривлю душой, меня это не трогало, песни типа "Айсберг" или "Арлекин".