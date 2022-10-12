Земфира опубликовала совместное фото с Аллой Пугачевой после концерта из Израиля

На концерте присутствовала и телеведущая Ксения Собчак. Как считают россияне, журналистка приехала, чтобы взять интервью у Земфиры или Пугачевой, либо у обеих. В настоящее время скандальная ведущая продолжает интриговать своих фанатов заявлениями, что в Тель-Авиве она «работает со своей прекрасной группой».



