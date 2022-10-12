Земфира вслед за Пугачевой заявила, что каждый день молится: но певица о другом

Алла Борисовна Пугачева, которая не так давно во второй раз уехала из России, призналась, что она переживает за страну. Народная артистка СССР постоянно молится за своих российских поклонников.

«Молюсь о Вас и о мире на Святой земле! Я очень счастлива!» — написала исполнительница в своем микроблоге, обращаясь в посту к землякам, которые ее поддержали морально в трудную минуту.

Но, судя по всему, взывает к Богу о помощи не только Примадонна российской эстрады. Земфира вслед за Пугачевой заявила, что каждый день молится. Певица, выступая с очередным концертом на Кипре, также неожиданно призналась, что ежедневно обращается к высшим силам, правда патетика ее была несколько иной. Звезда обвинила свою родину во всем происходящем, заявив, что она молится за мир:

«Я не люблю, не умею говорить со сцены, однако я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила войну»



