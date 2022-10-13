Актер Смольянинов сообщил правду о том, как он эмигрировал из РФ

Артур Смольянинов, известный актер театра и кино, высказал негативное отношение к проведению СВО, после чего остался без работы. Однако артист не сложил руки, поскольку ему поступило много интересных предложений о работе из-за границы.

Актер покинул Россию и отправила в путь. Артист решил уехать в Америку на полтора месяца.

Представляю, как это звучит, особенно сейчас. Мне все равно, кто как на это реагирует. Во-первых, хочу хотя бы увидеть своими глазами этот мир.

Также Артур поделился впечатлением о людях, которых он встретил на границе с Норвегией. Как заявил Смольянинов, у людей другой взгляд на вещи и другой менталитет, чему он сильно удивился.

Я недавно проходил границу с Норвегией… Это, странно очень, реально, переходишь 30 метров — а перед тобой другие люди, у которых другой софт в голове и другой взгляд, — вспоминает Артур.



