Актрису Агату Муцениеце подозревают в романе с Вованом из сериала «Реальные пацаны»

Агату Муцениеце заподозрили в новом романе. Кандидатом в избранники актрисы является Вован из сериала «Реальные пацаны». В Сети появилось фото, на котором артистка слилась в поцелуе с Владимиром Селивановым.

Этот снимок является не единственным доказательством связи популярных артистов. Ранее они были замечены в Нальчике. Поклонники обнаружили одинаковые локации на новых фото Агаты и Владимира в социальных сетях, то есть звезды отдыхали вместе.

«Мы с Агатой вместе ездили в Нальчик, от вас не скроешь ничего. Скоро сделаем заявление», — написал Селиванов.

Актер добавил, что кроме творческой деятельности у них с Муцениеце много точек соприкосновения, а сама Агата идеально подходит под его критерии:

«Я рад нашему знакомству, она на 100% мой человек».

Пока поклонники гадают: это настоящая страсть, очередной слух, пар или съемки кино.



