Артистка Лариса Долина сообщила о выходе первого совместного трека с Николаем Басковым

67-летняя артистка в последнее время поддается критике со стороны недоброжелателей. Она на днях вступила словесную перепалку с хейтерами. Пользователи соцсети отметили, что Лариса одевается «не по возрасту». Но Долина с ними не согласна, и говорит, что ее все устраивает.