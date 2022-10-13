Беременная Валерия Астапова на съемках сериала выполняла трюки самостоятельно

Валерия Астапова, популярная актриса и певица, всегда работала на полную силу и не боялась трудностей. Она с детства мечтала о творческой профессии, поэтому регулярно чем-то жертвовала ради своей мечты.

Любовь к работе и самоотверженность девушка показала во время съемок сериала "Девушки с Макаровым". Когда снимался второй сезон фильма, актриса узнала о беременности, но никому из съемочной группы не сказала о своем интересном положении. Артистка умудрялась сняться в нижнем белье, будучи на четвертом месяце беременности.

О том, что Валерия вскоре станет мамой, узнали только тогда, когда она не влезла в полицейскую форму. Одежду костюмерам пришлось расшивать.

Несмотря на это, Астапова никогда не жаловалась и трудилась изо всех сил. Актриса не пользовалась услугами дублеров, даже когда ей было трудно выполнять некоторые из сцен.



