Беременная Валерия Астапова на съемках сериала выполняла трюки самостоятельно

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Беременная Валерия Астапова на съемках сериала выполняла трюки самостоятельно
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Фото из открытых источников

Валерия Астапова, популярная актриса и певица, всегда работала на полную силу и не боялась трудностей. Она с детства мечтала о творческой профессии, поэтому регулярно чем-то жертвовала ради своей мечты.

Любовь к работе и самоотверженность девушка показала во время съемок сериала "Девушки с Макаровым". Когда снимался второй сезон фильма, актриса узнала о беременности, но никому из съемочной группы не сказала о своем интересном положении. Артистка умудрялась сняться в нижнем белье, будучи на четвертом месяце беременности.

О том, что Валерия вскоре станет мамой, узнали только тогда, когда она не влезла в полицейскую форму. Одежду костюмерам пришлось расшивать.

Несмотря на это, Астапова никогда не жаловалась и трудилась изо всех сил. Актриса не пользовалась услугами дублеров, даже когда ей было трудно выполнять некоторые из сцен.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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