Брат умершего певца Бориса Моисеева рассказал о новом несчастье в их семье

Брат знаменитого певца и балетмейстера Бориса Моисеева, который скоропостижно скончался в Москве, сообщил о новой беде в своей семье. Маркс Толкач написал из Канады о новой трагедии.

Младший родственник покойного артиста не успел прийти в себя после известия о кончине Моисеева, как теперь ему приходится переживать за здоровье близкого человека. У супруги Маркса Людмилы Чеснулявичюте тяжелые проблемы со здоровьем, из-за чего потребовалась даже срочная госпитализация. 83-летний мужчина не может рассказать, что случилось, но очень переживает.

«Моя Людмила попала в больницу. Жду важный звонок. Надеюсь, что все будет хорошо», - говорит брат Моисеева.

Отметим, Толкач долгие годы находится в Канаде. Из-за своего возраста и проблем с документами мужчина не смог прилететь в Россию, чтобы проводить Бориса Михайловича в последний путь. При этом родственник потрясен смертью артиста. Он никогда не думал, что брат уйдет из жизни раньше него.



