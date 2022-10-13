Демонстрируя огромные бриллианты, Ольга Бузова порассуждала о мелочах жизни

Популярная российская телеведущая и певица, 36-летняя Ольга Бузова опубликовала в своем Телеграме новое фото, на котором лицо теледивы скрыто. Зато хорошо видны украшения с огромными камнями. Подписчики звезды Дома-2 уверены, что драгоценные камни очень напоминают бриллианты.

Подписала новый пост с блистательным фото Ольга философским постом о мелочах жизни.

«Не бывает ведь мелочей… Из мелочей и строится наша жизнь. Важно все. Если для другого человека то, что для тебя важно, не имеет значения, вычеркивайте его из своей жизни», — написала Бузова.

Сердце певицы остается свободным до сих пор. Звезда, которая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, входит в рейтинг самых завидных российских невест.

