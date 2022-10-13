Ирина Дубцова попала в больницу из-за нервного перенапряжения и стресса

Ирина Дубцова объяснила поклонникам причину недавней госпитализации в больницу. Как оказалось, 40-летняя певица столкнулась с нервным перенапряжением, которое сильно ударило по ее состоянию здоровья.

Исполнительница призналась, стресс, усталость и нервное напряжение ухудшили ее самочувствие. Артистка, которая в последнее время была сильно загружена на работе, не могла выкроить свободное время, чтобы обратиться к доктору.

«Берегите себя, и прислушайтесь ко мне. Внимательнее относитесь к своему здоровью, оно у нас одно. Всегда помните, что трудности, которые возникают на нашем пути, временные. Нужно дать себе время на отдых, отвлечься и не игнорировать первые звоночки. Безусловно, нельзя также забывать о прощении», - написала Дубцова.

Лишь после госпитализации Ирина поняла, что человек не может быть роботом, а физическая усталость быстро переходит в моральную, что усугубляет состояние здоровья.



