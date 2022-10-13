Экстрасенс Галина Янко заявила, что певица Алла Пугачева покинула Россию навсегда

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Экстрасенс Галина Янко заявила, что певица Алла Пугачева покинула Россию навсегда
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Фото из открытых источников

Алла Борисовна Пугачева снова покинула Россию. Исполнительница хита «Миллион алых роз» в конце сентября улетела в Израиль, прихватив с собой 9-летних детей.

Перебравшись за границу, Примадонна опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала россиян холопами и рабами. Позже артистка написала еще одно сообщение, поблагодарив своих поклонников за любовь, поддержку.

Экстрасенс Галина Янко решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. По мнению ясновидящей, Примадонна российской эстрады навсегда покинула родину и вряд ли вернется в страну.

 

«Пугачева в силу своего возраста не хочет быть без мужа, даже несмотря на то, что их в целом нормальной семейной парой назвать и нельзя. Не вижу, чтобы пара когда-либо вернулась назад. Пугачевой абсолютно все равно, что будет с РФ, а ее супругу дела ни вообще до чего. Он - очень мнительный, тревожный человек, очень боится правосудия", - говорит Янко.

Экстрасенс также добавила, что Пугачева очень сильно переживает за продажу подмосковного замка и ее опасения имеют под собой основания. В итоге Примадонна будет вынуждена продать особняк за бесценок. 

"За границей будут жить неплохо, но о былой роскоши и славе следует навсегда забыть. Ничего никогда не вернуть. Эра эта в России уже давно прошла. Никогда у нее не будет славы, популярности и денег, которые были ранее", - добавила ясновидящая.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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