Экстрасенс Галина Янко заявила, что певица Алла Пугачева покинула Россию навсегда

«Пугачева в силу своего возраста не хочет быть без мужа, даже несмотря на то, что их в целом нормальной семейной парой назвать и нельзя. Не вижу, чтобы пара когда-либо вернулась назад. Пугачевой абсолютно все равно, что будет с РФ, а ее супругу дела ни вообще до чего. Он - очень мнительный, тревожный человек, очень боится правосудия", - говорит Янко.

Экстрасенс также добавила, что Пугачева очень сильно переживает за продажу подмосковного замка и ее опасения имеют под собой основания. В итоге Примадонна будет вынуждена продать особняк за бесценок.

"За границей будут жить неплохо, но о былой роскоши и славе следует навсегда забыть. Ничего никогда не вернуть. Эра эта в России уже давно прошла. Никогда у нее не будет славы, популярности и денег, которые были ранее", - добавила ясновидящая.