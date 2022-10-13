Популярная модель и ведущая Виктория Лопырева продемонстрировала пикантное фото без нижнего белья

Знаменитая ведущая и модель Виктория Лопырева похвасталась шикарной фигурой. В соцсетях девушка часто публикует откровенные фото, на которых демонстрирует свои прекрасные формы.

На днях белокурая звезда показала кадр, на котором предстала перед поклонниками на диване. На Виктории была стильная куртка в клетку, светлые джинсы, а также укороченный топ телесного цвета.

Стоит сказать, что телеведущая не надела нижнее белье. Пикантное фото сразу же бросилось в глаза подписчикам.

Ранее Лопырева, которая в 2003 году выиграла конкурс «Мисс Россия», опубликовала на своей страничке горячий контент. На снимках красотка позирует в красном купальнике, который подчеркнул безупречную фигуру и продемонстрировал ее пышный бюст.