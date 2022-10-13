МК: Ольга Бузова шокировала общественность огромными синяками на теле

Ольга Бузова сегодня появилась на одном из столичных мероприятий. На публике телеведущая и певица блестала в шикарном белом платье, которое было весьма откровенным и подчеркивало все прелести звезды. Впрочем, публика не могла скрыть своего шока. Общественность увидела, что все тело артистки покрыто огромными синяками. Они были на спине, руках, груди. По залу сразу же прошёл слух, что Бузову кто-либо избил.

Ольга хотела скрыть синяки при помощи тотального крема, но не получилось.

Я сейчас как-раз прохожу курс вакуумной терапии. Слежу за здоровьем, поэтому решилась на процедуру, - сказала она журналистам МК.

Певице ставят медицинские банки, которые оставляют такие следы на теле. Процедура полезна для иммунитета, сердечно-сосудистой системы и кожных недугов. Эффект мгновенный. У Бузовой, например, появилось много сил и энергии.