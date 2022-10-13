Молочников после развода с Варнавой вступил в отношения с 43-летней Софьей Капковой

30-летний российский режиссер Александр Молочников несколько месяцев назад расстался с Екатериной Варнавой. В марте знаменитости даже успели тайно пойти в ЗАГС. До этого влюбленные два года встречалась.

После разрыва режиссер улетел в США. Там он активно строит карьеру. Варнава осталась в России и nfr;t много времени уделяет своей работе. Казалось бы, у знаменитостей нет времени и желания на интрижки и романы. Но выяснилось, что у Александра появилась новая пассия. Избранницей Молочникова оказалась 43-летняя продюсер Софья Капкова.

Парочку влюбленных видели в Центральном парке в Нью-Йорк. Звезды в обнимку прогуливались и мило беседовали. Некоторые очевидцы утверждают, что молодые люди не только наслаждались обществом друг друга, но даже дали волю чувствам и поцеловались.

Добавим, что до отъезда из РФ экс-избранница Сергея Капкова работала шеф-редактором в программах на НТВ и «Первом канале». Помимо того, она основательница Центра документального кино и онлайн-кинотеатра.