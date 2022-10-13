На дочь Анастасии Заворотнюк совершили жесткое нападение

Анна Заворотнюк, дочь всеми любимой российской актрисы, попала в неприятную ситуацию. Модель заявила о том, что она подверглась жесткому нападению, но не физическому, а виртуальному, пишет 7 дней.

По словам 26-летней девушки, она была шокирована появлением подозрительных подписчиков в комментариях в соцсетях. Ей спамили микроблог однотипными сообщениями очень активно. Анна даже была вынуждена временно ограничить доступ к своему аккаунту посторонним людям.

Ни сама Заворотнюк, ни ее многочисленные фанаты не понимают, кому девушка могла перейти дорогу, поскольку дочь артистки ведет закрытый образ жизни, не слушает сплетен и не скандалит. Да и светские мероприятия девушка посещает крайне редко, а свою творческую карьеру развивает в Сети. Кроме того, большое внимание Анна уделяет матери, которая очень нуждается в ее помощи и поддержке.