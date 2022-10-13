Наталья Фриске сыграет погибшую сестру Жанну в автобиографическом фильме о ее жизни

Жанны Фриске, популярной российской певицы и экс-участницы группы Блестящие, не стало в 2015 году. Многие помнят и скорбят до сих пор об любимой артистке. Скоро планируется снять автобиографический кинофильм о жизни покойной исполнительницы.

По словам Владимира Фриске, отца умершей от рака артистки, роль Жанны сыграет ее сестра Наталья. Трудиться над сценарием картины будет сценарист и писатель Геннадий Куркин. Он очень хорошо знает эту семью и был лично знаком с Жанной.

Как заявил отец певицы, интерес к правам на показ автобиографической ленты о Жанне проявили три телеканала. Речь идет о канале "НТВ", "Первом канале" и телеканале "Россия".

