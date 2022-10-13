Олеся Судзиловская вышла в свет с мужем ради премьеры кинофильма «Корсаж»

В среду, 12 октября, в московском кинотеатре «Октябрь состоялась премьера показа картины "Корсаж". На премьеру фильма австрийского режиссёра Мари Кройцер явились многие звезды шоу-бизнеса, среди которых была Олеся Судзиловская и ее муж Сергей Дзебан.

Звездная пара радостно позировала фотографам. Для мероприятия актриса облачилась в темные брюки необычного кроя, свитер, кремовую куртку и дополнила образ небольшой кожаной сумкой светло-коричневого цвета.

Стоит сказать, что внешний вид 48-летней ведущей вызвал у публики немало вопросов. На одном снимке артистка запечатлена перекошенной, с закрытыми глазами и с раскрытым ртом. Фотографы сняли ее в тот момент, когда Олеся чихала. Многие из пользователей отметили, что выглядела Судзиловская не привлекательно.

Напомним, что Судзиловская в 2008 году познакомилась с будущим супругом. Сергей Дзебань - топ-менеджер Росбанка и хороший приятель актера Гоши Куценко. Именно он познакомил пару. Отметили свадьбу влюбленные уже через год после знакомства, в 2009 году.



