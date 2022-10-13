Организатор звездных вечеринок Анна Городжая рассказала о секретах свадьбы Брутян и Прилучного

Агентство Анны Городжей - самое модное для российского бомонда. К женщине обращаются влиятельные политики, звезды шоу-бизнеса, титулованные спортсмены и популярные актеры.

Пышное свадебное торжество Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организованное Анной и компанией Svadberry в августе, стало самым ярким торжеством этого года. Поклонники долго обсуждали каждую деталь из церемонии. Безусловно, актеры поразили воображение поклонников роскошной свадьбой. Пара не пожалела денег на торжество.

По предварительным оценкам, на свадьбу Павел и Зепюр потратили не менее 15 миллионов рублей. Организатор торжества отказалась комментировать эти цифры. Вместе с тем Анна заявила, что ее агентство не занимается организацией скромных и бюджетных свадеб.

«Бюджеты свадеб мы не разглашаем, это важный репутационный момент. Да и какое значение это имеет. Свадьба — один из главных праздников в жизни, поэтому многие хотят воплотить все свои романтические мечты»,

— говорит Городжая.

«К нам люди не приходят за скромностью, они приходят за креативными режиссерскими идеями»,

— добавила она.