Певец Стас Пьеха ответил на дерзкое заявление Ларисы Долиной об артистах без образования

Эстрадная артистка Лариса Долина активно ведет свой личный микроблог в соцсетях. Исполнительница часто делится с фанатами новостями из жизни и новыми фото. Нередко в адрес 67-летней певицы поступают неприятные комментарии касаемо ее внешности и возраста. Впрочем, всех недоброжелателей звезда сразу же ставит на место.

В этот раз Лариса высказалась о необразованных артистах. Долина заявила, что дорога на большую сцену им закрыта. Певица, которая больше 50 лет находится на сцене, является заслуженной артисткой и народной артисткой России.

Но, видимо, с таким категорическим мнением артистки согласны не все. В их числе певец Стас Пьеха. Вокалист отреагировал на заявление Долиной. По его словам, наличие образования ни о чем не говорит и ничего не гарантирует.