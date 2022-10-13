Певица Алла Пугачева в Израиле вышла на улицу в блузке, открыв ухоженные запястья

Алла Пугачева уже не скрывает, что она улетела в Израиль. Примадонна покинула РФ на частном самолете. Вместе с ней уехали 9-летние двойняшки Лиза и Гарри, которые всего месяц проучились в подмосковной гимназии.

Алла Борисовна вышла на связь с поклонниками в соцсети из Израиля, и призналась в любви всем почитателем своего таланта, которые поддерживают ее и ее гражданскую позицию.

«Благодарю многомиллионную армию поклонников за любовь, за поддержку, за то, что умеете отличать правду от лжи», — написала Пугачева.

При этом певица опубликовала фото. На нем Примадонна подняла руки над головой, приветствуя фанатов из Святой земли. Артистка, которой 73 года, засветила тонкие запястья, ухоженные руки и пальчики. Зачастую исполнительница скрывает их под митенками. Одета она была в стильную белую блузку и шорты.

«Руки она задрала, а там бугры до локтей?», «Еще бы не быть ухоженной, она посуду не моет», «Когда домработница есть в доме, можно лелеять руки», — пишут фолловеры.