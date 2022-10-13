Певица Слава назвала сбежавших из Российской Федерации артистов «врунами и трусами»

Певица Слава в своих социальных сетях прокомментировала отъезд артистов из России. Артистка очень резко и эмоционально отреагировала на такой поступок звезд российского шоу-бизнеса. При этом к кому именно обращалась исполнительница, неизвестно.

Свежий ролик артистка эстрады сняла во Владимире. Она решила поговорить о наболевшем. Смахнув слезы, вокалистка обрушилась с критикой в адрес некоторых коллег.

Любимая страна. Я читаю в соцсетях то, что пишут звезды, которые уехали из РФ по определенным причинам. Которые боятся что-то писать, уехали и вдруг там стали смелыми, раскрыли рты, возмутилась певица

Артистка заметила, что она не вправе кого-то осуждать, однако ее бесит несправедливость. Слава говорит, что безумно любит свою страну, поэтому никогда не ее бросит. Исполнительница также уверена, что страны в ее единстве. А тех знаменитостей, кто уехал из родины, будет долго мучить совесть:

Нужно вместе держаться, тогда у нас с вами все будет хорошо. А у них... потом их совесть сожрет».

Сторис певица сопроводила надписью «Крик души, валите отсюда, вруны и трусы».