Певица Светлана Лобода привлекла внимание общественности откровенным видео в нижнем белье

Светлана Лобода любит привлекать к себе внимание не только журналистов, но и поклонников. 39-летняя артистка снялась в очередной откровенной фотосессии. Полученными снимками певица из Украины поделилась в одной из соцсетей.

Лобода, которая сбежала из России весной этого года после спецоперации, резко изменилась. Артистку на время как будто подменили. Исполнительница перестала ухаживать за собой, при этом не устает оскорблять россиян и своих коллег по шоу-бизнесу, не согласных с ее позицией.

Правда, многие фанаты, даже украинские, считают, что Светлана лицемерит. Певица не реагирует на хейт в свой адрес. Сейчас она решила привлечь внимание к себе проверенными способами.

Исполнительница хита «Суперзвезда» показала поклонникам откровенный видеоролик, пожелав сладких снов. Вероятно, артистка принимала участие в новой фотосессии. Лобода покувыркалась в кружевном нижнем белье в постели перед камерами.