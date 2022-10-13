Певица Виктория Цыганова выпустила видеоклип о ЧВК «Вагнер»

Российская певица Виктория Цыганова выпустила новую песню и видеоклип о ЧВК «Вагнер». Известная артистка не осталась в стороне и решила сделать добротную композицию об участниках российской частной военной компании.

Всего за несколько часов ролик артистки на Ютуб набрал около 20 тысяч просмотров, а также более 500 комментариев. На момент написания новости клип посмотрели 73 тысячи раз и написали более 1000 комментариев.

Слова для нового трека написал Вадим Цыганов. В самом клипе проводится аналогия между современными бойцами частной армии и воинами минувшего времени.

«Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка русская ЧВК», – поет Цыганова.

«Это воодушевляет! Спасибо за песню и сам клип», «Певице спасибо за поддержку», - пишут пользователи.