Пользователи Сети раскритиковали журналистку Ксению Собчак за неправильно написанное слово «Телявив»

ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из
МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
Летом певица Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Онкобольной миллионер, несмотря на недуг, живет полноценной жизнью, регулярно устраивает
Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из
Знаменитый актер и всеми любимый телеведущий Дмитрий Нагиев пропал с радаров после того, как решил покинуть Первый канал и уйти в длительный отпуск.
Провалы Смольного в рамках мобилизации систематически становятся предметом обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Политтехнолог, автор канала «АНП
Пресс-секретарь КПРФ в Москве Николай Попов заявил, что распространяемая информация о задержании правоохранительными органами депутата московской
Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что
По информации ряда источников, правоохранительные органы в очередной раз заинтересовались возможными хищениями и нецелевыми тратами в Эрмитаже.
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