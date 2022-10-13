Пользователи Сети раскритиковали журналистку Ксению Собчак за неправильно написанное слово «Телявив»

Подписчики скандально известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак упрекнули ее в безграмотности за ошибки в написанном посте, который посвящен концерту певицы Земфиры в Тель-Авиве.

В своей соцсети журналистка назвала город Израиля "Телявивом".

"Вчера прошел совершенно прекрасный концерт артистки Земфиры в Телявиве. Я была на десятках концертах, но здесь, в происходящем контексте, это совсем по-другому было. Все время плакать и обниматься хотела", - эмоционально написала Ксюша.

И если восторг от выступления исполнительницы поклонники разделили, то ошибку простить журналистке не смогли:

"Телявиве, пишет человек, который себя называет образованным журналистом

"Тель-Авив, не Телявив. Вы должны знать, как пишется название города"

"Научись писать правильно!"

"Ксения, проявите немного уважения и немедленно исправьте ошибку".