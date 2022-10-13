Продюсер Алексей Остудин объяснил невостребованность российского певца Александра Малинина

В жизни Александра Малинина, похоже, наступила черная полоса. Поклонники не покупают билеты на концерты 63-летнего российского эстрадного певца. Алексей Остудин решил объяснить, почему так происходит.
По словам продюсера, трудности испытывает не только Малинин, но и многие другие российские знаменитости. И это неспроста. Дело в том, что виной всему тяжелая политическая обстановка в стране и мире. Россияне бойкотируют практически всех исполнителей из-за своего бедственного положения.
Добавим, что у Малинина 18 октября концерт запланирован в Волгограде, 23 октября в Оренбурге, 3 декабря в Москве, а 18 февраля в Петербурге.
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