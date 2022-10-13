Продюсер Алексей Остудин объяснил невостребованность российского певца Александра Малинина

В жизни Александра Малинина, похоже, наступила черная полоса. Поклонники не покупают билеты на концерты 63-летнего российского эстрадного певца. Алексей Остудин решил объяснить, почему так происходит.

По словам продюсера, трудности испытывает не только Малинин, но и многие другие российские знаменитости. И это неспроста. Дело в том, что виной всему тяжелая политическая обстановка в стране и мире. Россияне бойкотируют практически всех исполнителей из-за своего бедственного положения.

"Люди перестали покупать билеты на концерты. Не продаются билеты не только у Александра Малинина. Ситуация в стране сейчас настолько нестабильная, что люди не хотят тратить свои сбережения. Кроме того, сейчас им не до концертов", - высказался Алексей Остудин.





Добавим, что у Малинина 18 октября концерт запланирован в Волгограде, 23 октября в Оренбурге, 3 декабря в Москве, а 18 февраля в Петербурге.