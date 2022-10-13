Шахназаров проинформировал о деструктивном влиянии Пугачевой на шоу-бизнес РФ

Алла Пугачева, которая покинула Россию, сейчас пытается обжиться в другой стране. Примадонна пишет, что очень счастлива и публикует новые снимки из Израиля.

А тем временем патриоты радуются тому, что артистка уехала из страны. Свое мнение, помимо коллег по шоу-бизнесу и политиков, высказал журналист Михаил Шахназаров. В эфире своего авторского шоу «Полный абзац» публицист не смог скрыть радости, что наконец-то Алла Борисовна перестанет лезть в дела родной страны.

«Вы видели, как она любит свою родину? Вот не припомню я, когда она и что в последний раз пела, помимо ее «Рождественских встреч» и прочей ерунды. Она же убивала всю российскую эстраду, она не пускала туда ни Кормухину, ни Агузарову. Зато хотя бы была Варум», — возмутился журналист.

Что греха таить, слухи о влиянии Пугачевой на отечественный шоу-бизнес появляются регулярно. Немало знаменитостей выступили с громкими заявлениями. Одни из самых сильных вокалисток страны заявили, что Примадонна хорошенько подпортила им карьеру при помощи своих связей.