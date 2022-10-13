SHAMAN опроверг слухи о том, что выступил в Германии

SHAMAN (Ярослав Дронов), автор хитов «Встанем» и «Я русский», опроверг слухи СМИ о своем выступлении в Германии. Об этом сам музыкант сообщил поклонникам в своей соцсети Телеграм.

Певец пожаловался на сплетни и домыслы журналистов, которые распространяют недобросовестные Телеграм-каналы.

«Забавно, но сегодня с удивлением я узнал, что выступал в Германии. Это все неправда! Распространное телеграм-каналами и СМИ видео, где у меня во время концерта отключился микрофон, снято еще 19 мая в России. Это было на моем сольном концерте в Комсомольске-на-Амуре. Вот так рождаются слухи…», — написал SHAMAN.

Напомним, сегодня в соцсетях активно распрострянилось видео, на котором российский артист SHAMAN якобы выступает на концерте в Германии. На кадрах зрители хором помогают допеть "Встанем" после внезапного отключения микрофона.