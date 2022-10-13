Starhit: На замужнюю Анну Хилькевич положил глаз участник реалити-шоу «Влюбись, если сможешь»

10 октября на ТНТ стартовало романтическое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». 11 участников (шесть парней и пять девушек) приехали на красивую виллу в Кейптаун, чтобы там найти вторую половинку.

Помимо обретения романтических чувств, на шоу можно получить денежный приз. В финале победители должны сделать важный выбор — финансы или любовь. Проверять ребят на прочность будут ведущие проекта Анна Хилькевич и Марина Кравец.

В первом выпуске мужчины и женщины разделились на пары и заселились в отдельные апартаменты. Несмотря на то, что все девушки очень красивые, два участника свое внимание обратили на ведущих. Мачо Константин Белов не смог скрыть своих эмоций, когда увидел замужнюю Анну Хилькевич.

«Анна невероятно красивая девушка. Конечно же, очень хотелось, чтобы именно она была участницей. Это бы жары добавило в шоу», — сказал Константин.

Белова при этом не смутило, что актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым, от которого родила двух дочерей.

Константин Белов