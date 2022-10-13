Вокруг ТВ: Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева ведет личный блог, где публикует снимки и рассказывает о своей жизни. 38-летняя артистка на днях пожаловалась, что она столкнулась с проблемами со здоровьем, пишет Вокруг ТВ.

По словам девушки, каждую осень у нее возникает один и тот же неприятный симптом, который не дает спокойно жить и работать. Савельева страдает от сильной заложенности носа.

«Две недели уже говорю в нос, никаких других симптомов у меня нет», — написала исполнительница.

Александра настолько измучилась, что решила прибегнуть к необычной процедуре. Певица обратилась к специалисту, который помог наладить дыхание.

Как рассказывает артистка, в носовые проходы ей поставили специальные зонды с целью сужения сосудов. Они похожи на палочки, и на их окончании есть вата со специальным лекарством. Препарат освобождает пазухи, а затем обеспечивает доступ к их полноценной вентиляции.