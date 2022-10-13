Юрий Стоянов прокомментировал свой роскошный райдер: «Позволил себе жуткий выпендреж»

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МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
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Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту
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По информации ряда источников, правоохранительные органы в очередной раз заинтересовались возможными хищениями и нецелевыми тратами в Эрмитаже.
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