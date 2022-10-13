Юрий Стоянов прокомментировал свой роскошный райдер: «Позволил себе жуткий выпендреж»

Экс-телеведущий популярной передачи «Городок» высмеял публикации СМИ, которые пишут, что звезды кино требуют роскошные условия пребывания во время съемок.

Юрий Стоянов открыл секреты своего актерского райдера. К числу требований он отнес наличие небольшого, но персонального вагончика. В нем должны быть туалет, кондиционер. Последний желательно в рабочем состоянии. Также обязательно свежее постельное белье и полотенца. Актер отмечает, что в таких вагончиках до него обитали сотни, а то и тысячи артистов.

Как пошутил ведущий, в последние годы он окончательно обнаглел, став требовать, чтобы его вагончик во время пандемии ковида обрабатывали антисептическими препаратами раз в несколько дней и попросил доставлять бутылку минеральной воды "Боржоми" и несколько яблок.

Хотя не секрет, что некоторые журналисты говорят о невероятных райдерах знаменитостей. Якобы чем круче звезда, тем больше капризов - от красной икры и дорогого шампанского, до личного вертолета и джакузи в номере.



